Kütahya depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bir deprem haberi de akşam saatlerinde geldi. Kütahya'nın Simav ilçesinde öğle saatlerinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

Büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre saat 19.43 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği derinlik ise 11.91 km olarak belirtildi.

Diğer illerden de hissedilmişti!

Simav saat 12.59'da da 5.4 büyüklüğündeki deprem ile sallanırken; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir'de de deprem hissedilmişti.