Yaklaşık bir süredir kamuoyunda tartışılan “Trafik Eylem Planı” konusunda Meclis’te uzlaşı sağlanamaması üzerine, iktidarın önümüzdeki günlerde B sınıfı ehliyete tanınan 125 cc muafiyetinin kapsamını genişletmeye hazırlanıldığı belirtiliyor. Uygulamanın, şehirler arası yolculuklarda da kullanılan 150 cc ile 250 cc arasındaki motosikletleri kapsayacak şekilde güncellenebileceği iddia edilirken, Türkiye’de hızla artan motosiklet kullanımı sosyal medyada milyonlarca vatandaşı ikiye ayırmış durumda.

Türkiye’de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle otomobil sahibi olmanın giderek zorlaştığını dile getiren birçok vatandaş, daha ekonomik bir seçenek olan motosiklet kullanımının kolaylaştırılmasını destekliyor. Özellikle büyükşehirlerde kronik hâle gelen trafik sorununa motosikletlerin alternatif bir çözüm oluşturabileceğini savunan kullanıcılar, İçişleri Bakanlığı’nın bu yönde atacağı kolaylaştırıcı adımlara olumlu yaklaşıyor.

Buna karşılık, ülkede hızla artan motosiklet kullanımının ciddi bir “Hindistanlaşma” etkisi yarattığını öne süren bazı kesimler ise, bu yoğunluğun genellikle ekonomik açıdan gelişmemiş ülkelerde görüldüğünü hatırlatıyor. Trafik güvenliği ile büyük şehirlerdeki ulaşım sorunlarının çözümü için farklı planlamaların yapılması gerektiğini belirten bu görüşteki vatandaşlar, otomobile erişimin kolaylaşması adına “hurda teşviki” gibi uygulamaların yeniden gündeme getirilmesini savunuyor.