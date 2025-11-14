Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Kasım Cuma için yayımladığı hava durumu raporuna göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve ayrıca Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.
Karla karışık yağmur ve fırtına bekleniyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da rüzgârın güney yönlerden saatte 40–60 km hızla esmesi öngörülüyor.
Sarı kodlu uyarı yapıldı
Son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda beklenen yağışların bu gece itibarıyla etkisini artıracağı; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleriyle birlikte Samsun ve Kayseri’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, sıcaklıkların öğleden sonra düşmesiyle birlikte 1200 metre üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
14 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa – 16°C: Parçalı bulutlu
Çanakkale – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
Manisa – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 25°C: Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 12°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 12°C: Parçalı bulutlu
Kayseri – 11°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu; doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Konya – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sinop – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Rize – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; gece saatlerinde kar yağışlı
Kars – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; gece saatlerinde kar yağışlı
Malatya – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; doğusu kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı