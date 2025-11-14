Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Kasım Cuma için yayımladığı hava durumu raporuna göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve ayrıca Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da rüzgârın güney yönlerden saatte 40–60 km hızla esmesi öngörülüyor.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda beklenen yağışların bu gece itibarıyla etkisini artıracağı; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleriyle birlikte Samsun ve Kayseri’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, sıcaklıkların öğleden sonra düşmesiyle birlikte 1200 metre üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

14 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 16°C: Parçalı bulutlu

Çanakkale – 18°C: Parçalı ve az bulutlu

İstanbul – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 12°C: Parçalı ve az bulutlu

Denizli – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

İzmir – 21°C: Parçalı ve az bulutlu

Manisa – 18°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya – 25°C: Parçalı ve az bulutlu

Hatay – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 12°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir – 12°C: Parçalı bulutlu

Kayseri – 11°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu; doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar

Konya – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Sinop – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Rize – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Samsun – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; gece saatlerinde kar yağışlı

Kars – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; gece saatlerinde kar yağışlı

Malatya – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; doğusu kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Gaziantep – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mardin – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı