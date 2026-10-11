Yerin altındaki fay hareketleri nedeniyle meydana gelen titreşimleri hisseden binlerce kişi, internet motorları üzerinden anlık veri teyidi yapmaya başladı. Bilhassa fay hatlarına yakın şehirlerde yaşayan ve sarsıntı sebebiyle kısa süreli panik yaşayan bölge halkı, kulaktan dolma bilgiler yerine devletin yetkili sismoloji merkezleri tarafından paylaşılan rakamları mercek altına alıyor.

11 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Haftanın son tatil gününde ülkenin farklı noktalarından yükselen sarsıntı ihbarları, arama trendlerinde ani bir yükselişe sebep oldu. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Marmara'da yeni bir kırılma mı yaşandı?" veya "Az evvelki sarsıntının şiddeti neydi?" tarzındaki endişe dolu sorular, kurumların canlı ölçüm panelleri aracılığıyla şeffaf bir şekilde cevaplanıyor. Hissedilen doğa olayının tam lokasyonu ve enerji boşalmasının derecesi gibi teknik metrikler, yalnızca bu alanda uzmanlaşmış resmi merkezlerin veri tabanlarından doğrulanabiliyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM VERİLERİ SORGULAMA

Türkiye coğrafyası ve çevre denizlerindeki tüm yer kabuğu değişimleri, kurulan hassas ölçüm istasyonları sayesinde yirmi dört saat boyunca izlenmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, yakaladıkları tüm sismik sinyalleri işleyerek halka açık dijital listelerine aktarır. Her iki otoritenin sistemine yansıyan tablolarda; fayın kırıldığı net saat dilimi, olayın coğrafi merkez üssü, büyüklük seviyesi ve odak derinliği parametreleri saniye saniye güncellenerek kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Sarsıntı şüphesi taşıyan vatandaşlar, 11 Ekim Pazar gününe ait en güvenilir tabloyu bu iki adres üzerinden sorgulayabilir.