Kırmızı et fiyatlarının gündemde olduğu bugünlerde, görüntüsüyle bifteği aratmayan bir mantar türü dikkat çekiyor. Kırmızı rengi ve etli dokusuyla şaşırtan biftek mantarı, farklı tariflerle sofralarda yer buluyor.

Bilimsel adı Fistulina hepatica olan biftek mantarı, alışılmış mantar çeşitlerinden oldukça farklı. Kırmızıya çalan rengi, kalın yapısı ve kesildiğinde ortaya çıkan görüntüsü nedeniyle kırmızı ete benzetiliyor. Kendine özgü hafif ekşimsi tadıyla da diğer mantarlardan ayrılıyor.

Görüntüsü kırmızı eti andırıyor

Biftek mantarı, özellikle büyük dilimler halinde kesildiğinde et görünümü kazanıyor. Yumuşak ve etli dokusu sayesinde ızgara, sote ve fırın yemeklerinde kullanılıyor.

Ancak görüntüsü benzer olsa da besin değeri bakımından kırmızı etin yerini tamamen tutmuyor.

Biftek mantarı nasıl pişirilir?

Öncelikle mantarın yüzeyindeki toprak ve kalıntılar temizleniyor. Ardından kalın dilimler halinde kesilerek üzerine zeytinyağı, tuz ve baharat ekleniyor.

Izgarada her iki yüzü yaklaşık 4-5 dakika pişiriliyor. Mantarın kalınlığına göre bu süre değişiyor. Tavada sotelenerek veya fırında hazırlanarak da tüketiliyor.

İçeriğinde hangi vitaminler var?

Biftek mantarı, düşük yağ oranının yanı sıra lif, çeşitli mineraller ve B grubu vitaminleriyle öne çıkıyor. Antioksidan özellik gösteren bazı bileşikler de içeriyor.

Protein barındırmasına rağmen kırmızı etle aynı besin değerine sahip değil. Özellikle protein, demir ve B12 vitamini açısından etin doğrudan karşılığı sayılmıyor.

Doğadan toplayanlar dikkat!

Biftek mantarının görünümü ilgi çekse de doğada yetişen mantarların tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor.

Zehirli türlerle karıştırılma riski nedeniyle yalnızca görüntüsüne bakılarak mantar tüketilmemeli. Türü kesin olarak belirlenmeyen mantarlardan uzak durulmalı ve satın alınacak ürünler güvenilir kaynaklardan temin edilmeli.