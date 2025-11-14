Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 20 şehidin cenazeleri, Mürted Hava Üssü’nde yapılacak askeri tören için konvoy eşliğinde alandan çıkarıldı.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndan alındı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitiren 20 askerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan inceleme ve kimlik tespit süreçlerinin ardından kurumdan alındı. Türk bayrağına sarılı tabutlar, görevlilerin hazırladığı konvoyla tören alanına götürülmek üzere çıkarıldı.
Tören Mürted Hava Üssü’nde yapılacak
Şehit askerler için Mürted Hava Üssü’nde resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere askeri uçaklarla askerlerin memleketlerine gönderilecek.
Kaynak: DHA