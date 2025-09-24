Son Mühür- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak ek yerleştirme işlemlerinin tarihlerini açıkladı.
Ek yerleştirme tarihleri 25-30 Eylül
Başkan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerinin 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.
Kılavuz ve tercih işlemleri
Ek yerleştirme süreci hakkında adayların bilgilendirildiği 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Tercihlerde profesyonel destek önerisi
Ersoy, adaylara tercihlerini belirlerken profesyonel destek almalarının faydalı olacağını vurgulayarak, sürecin tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.