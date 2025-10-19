İstanbul’da sabahın erken saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde aniden bastıran yağmur, güne hazırlıksız başlayan vatandaşlar ile turistleri zor durumda bıraktı.

Yaya trafiğinde aksaklıklar yaşandı

Birçok kişi yağışa açık alanda yakalanırken, bazıları şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı, bazıları ise koşarak çevredeki kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur, tarihi caddede yürüyenleri ıslatırken, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle yaya trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

Yağışın akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor

Özellikle İstiklal Caddesi’nin yoğun bölgelerinde vatandaşlar zor anlar yaşarken, turistler de yağmurdan korunmak için mağaza tentelerinin altına sığındı. Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde sağanak yağışların gün boyunca aralıklarla süreceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Kentte yağışın akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor.