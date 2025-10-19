Son Mühür- Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medya mecralarında Jandarma Er üniformasıyla video çeken ve Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı beğendiği tespit edilen D.A. isimli şahıs, Muş ilinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.”

Açıklamada, milli sembollere ve değerlere yönelik saygısız davranışlara hiçbir şekilde izin verilmeyeceği vurgulandı.

Terhis olduktan sonra beğenmiş

Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Siber Daire Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalarda D.A.’nın Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda er olarak görev yaptığı ve 10 Ekim 2025 tarihinde terhis edildiği belirlendi. Söz konusu kişinin, Türk Bayrağı’na ayak basılan paylaşımı ise terhis olduktan bir hafta sonra, 17 Ekim 2025 tarihinde beğendiği tespit edildi.

Daha önce de ceza almış

Yapılan incelemede D.A.’nın askerlik görevi sırasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle disiplin cezası aldığı ortaya çıktı. Açıklamada, “Şahsın askerlik yaptığı esnada başka sosyal medya paylaşımları yapması sebebiyle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereğince 6 gün hizmetten men cezası almış ve bu nedenle askerlik süresi uzatılmıştır.” denildi.

Milli değerlere ve Türk Bayrağı’na yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar konusunda hassasiyetin sürdüğü, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.