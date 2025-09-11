Son Mühür- İZBETON merkezli kooperatif yolsuzluğu gerekçesiyle açılan soruşturmada aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu isimler 19 Eylül tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kooperatiflerde usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla 449 mağdurun olduğu iddia edilen davada aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 sanık hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



19 Eylül'de Aliağa Şakran Cezaevi'nde...



Aynı zamanda Tunç Soyer'in avukatı da olan CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın, ''İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması 19 Eylül Cuma günü Saat 09.30'dan itibaren Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılacak.'' bilgisini paylaştı.



21 Eylül'deki delege listesinde onlar da var...



Duruşmanın Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu için ayrı bir önemi daha var. 15 Eylül'deki kurultay iptal davasında olası bir mutlak butlan kararına karşı 21 Eylül'de olağanüstü kongresini gerçekleştirecek CHP'de, kurultay delege listesinde Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu da yer alıyor.



21 Eylül'de oy kullanabilecekler mi?



19 Eylül'deki duruşmada tahliye kararı çıkması halinde Soyer ve Aslanoğlu da olağanüstü kurultayda oy kullanma şansına sahip olabilecek. Soyer ve Aslanoğlu olağanüstü kurultay için İzmir'den imza veren 44 kurultay delegesi içinde yer alıyordu.

