Muş’ta eşine şiddet uyguladığı görüntüleri kaydeden ve aylar sonra sosyal medya hesabında paylaşan R.K. adlı şahıs, büyük tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte harekete geçen polis, şüpheliyi Mersin’in Toroslar ilçesinde gözaltına almıştı.

“Çitlerden atlayarak girdi” iddiası

Olayın yaklaşık 3 ay önce yaşandığı öğrenildi. R.K., eşini başka kişilerle mesajlaştığı iddiasıyla darbetmişti. Şüpheli, eşinin itirafını kayınbabasına göndermek için cep telefonuyla kayıt altına almıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen R.K., Mersin’e taşındı. Ancak, aylar sonra söz konusu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla yeniden gündeme geldi.

Mahkemeye çıkarıldı

Toroslar ilçesinde yakalanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. R.K., “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme” suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.

Sosyal medyadaki ifadeleri tepki çekti

R.K.’nın görüntüleri paylaşmadan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar kamuoyunun tepkisini artırdı.

Şüpheli, “Ben karım denen şahıs boşuna mı şiddet uyguladım. Bir sebebi var, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, olayı bilmeden yorum yapıyorsunuz, karım beni aldattı, çocuklarım ortada kaldı” ifadelerini kullandı.

Şiddet mağduru kadın koruma altında

Şiddet gören kadının ise devlet korumasına alındığı öğrenildi. Kadın, kadın sığınma evinde güvenlik önlemleri eşliğinde yaşamını sürdürüyor.