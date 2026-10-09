Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu başkan Ünal Işık yönetiminde gerçekleşti. Başkan’ın açılış konuşmasından sonra ilk önergenin okunmasıyla birlikte söz alan Yeni Parti Grup Başkan Vekili gündeme dair ifadelerde bulundu.

Okullarda yaşanan sıkıntılar gündeme geldi

Son günlerde okullarda yaşanan sıkıntılara değinen Çalışkan “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsedir’ dedi.”

AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan konuşmasına AK Parti rozeti takan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı tebrik ederek başladı. Çalışkan’ın sözlerine karşılık olarak da devletin her şeyi yaptığını ve bu tür durumların yaşanmamasını dilediğini ifade etti.

Belediyenin atık yönetimi sunumla anlatıldı

Komisyon raporlarına geçilmeden önce Başkan Vekili Yusuf Ekici belediyede atık yönetiminin nasıl işlendiğine dair sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda belediye ekiplerinin süreci nasıl işlediğini, yapılan uygulamaları, Bakanlık tarafından alınan belgeleri ve yapay zeka ile tespit edilen evsel atık kamerasından bahsedildi.

Taşınmazların trampası meclis gündeminde

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki taşınmazı karşılıklı olarak trampayla değiştirmeyi konu edinen komisyon raporuna ilişkin söz alan AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş,

“Raporda eksikler ve hata var. Biz bu komisyonumuza gelen raporu görüşmek üzere bir araya geldiğimizde ilgili bürokratımıza iletmek üzere sorular hazırladık ilettik ama ilgili bürokratımız toplantıya iştirak etmedi ve o gün oy çokluğuyla geçti. Rapordaki bence hatalı kısımların tekrar incelenmesini özellikle rica ediyorum ve kamuoyunda dikkatini özellikle bu noktada birleştirmek istiyorum ki iki parseldeki iki mülkiyetin tamamıyla değerlemesi ne hikmetse tam tamına denk gelecek şekilde bir değerleme sonucu çıkmış” diye konuştu.

AK Parti’den değerlemeye ilişkin şüphe açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan ise “Çıkan rakamlar birbirne denkleştirilmiş. Kim yapmış, büyükşehir personeli. Kuşkularımız, şüphelerimiz oldu. Komisyonlardan geldiği şekilde oylansın.”

Taşınmazların karşılıklı devri oy çokluğuyla kabul edildi

İlgili önerge oy çokluğu ile kabul edildi. İşte o önerge:

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18/e maddesinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” meclisin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Taşınmazların mahallinde yapılan tespitler, konumunun ve çevresinin incelenmesi ile elde edilen verilerin analizi, bölgedeki benzer özellikli emsal taşınmaz verileri ve yerel emlakçı görüşleri baz alınarak oluşturulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.09.2026 tarihli, 3188941 sayılı yazı ekinde iletilen, trampaya konu Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 2096 ada 7 parsel ile 1907 ada 1 parsellere ilişkin SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına hazırlattığı Taşınmaz Değerleme Raporundaki taşınmazlara ilişkin değerlerin birbirine paralel olduğu, ayrıca söz konusu taşınmazların trampa edilmesine ilişkin Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.10.2026 tarihli, 167561 sayılı Müdürlük görüşünde, hizmet gerekleri ve kamu yararı ile hukuka uygun olduğuna ilişkin değerlendirme yapıldığı anlaşılmıştır. Mülkiyeti Gaziemir Belediye Başkanlığına ait olan ancak 01.10.2010 ve 85 sayılı belediye meclisi kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Gaziemir ilçesi, Yeşil Mahalle, 2096 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ile mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olmakla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 03.12.1999 tarihli 127.35/06.2320 sayılı Encümen Kararı ile; üzerindeki Sosyal Tesislerin Gaziemir Belediyesine devredilmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 13.03.2017 tarihli 97509404.301.05.236 sayılı Meclis Kararı ile de; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Kültürel Tesis Kullanımında kalan ve üzerinde yüzme havuzu ile sosyal tesisler bulunan 1907 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Gaziemir belediyesi adına tahsisine karar verilen Gaziemir ilçesi, Yeşil Mah. 1907 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, fiilen taşınmazı kullanan belediyelerin mülkiyetinde olması durumunda, hizmetlerin daha sağlıklı yürütüleceği, mülkiyetlerin ilgili kurumlara ait olmasının amacına uygun olarak kullanılması olanağını artıracağı, taşınmazlara ilişkin değerlerin birbirine eşdeğerde olduğu hususları da göz önüne alınarak; mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediye'sine ait olan ve Uygulama İmar Planında Kültürel Tesis kullanımında kalan ve üzerinde yüzme havuzu ve Sosyal Tesisler bulunan Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi 1907 ada 1 parsel no.lu taşınmazın tamamının belediyemize devrine karşılık belediyemiz mülkiyetindeki Uygulama İmar Planında B.H.A. (İtfaiye Alanı) olarak belirlenen Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 2096 ada 7 parsel no.lu taşınmazın tamamının İzmir Büyükşehir Belediyesine devrine, taşınmazların bu şekilde trampasına ve bu hususta gerektiğinde protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Ünal IŞIK’a yetki verilmesinin oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk, Bayındırlık ve İmar ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. “