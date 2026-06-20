Sene boyu hazırlık yapan öğrenciler için o an geldi çattı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için İzmir'de adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

O anlar yine şaşırtmadı

Geç kalmamak için son dakika koşan öğrencilerin yanı sıra alışılagelmiş o görüntüler ne yazık ki yine yaşandı. Geç kalan ve dış kapı demirlerinden atlayarak içeri girmeye çalışan 2 öğrenci sınava alınmadı.

ÖSYM tarafından yapılan YKS'nın ilk oturumu TYT başladı. Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 628 aday başvurduğu TYT için İzmir'de de öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

“Tıp fakültesi istiyorum”

Üniversite sınavına ilk defa girdiğini söyleyen Elif Eylül Tanrıverdi (18), "Sınava iyi hazırlandım, tıp fakültesini kazanmak istiyorum. Çok çalıştım, bir aksilik başıma gelirse yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra kasılmaya gerek yok. Şu an rahatım ama girdikten sonra değişebilir. Yarın da sınava gireceğim" dedi.

“Çok mutluyum ama sınav stresi var”

Sınava ikinci defa girdiğini belirten 18 yaşındaki Mehmet Yıldız ise "Bir önceki sene hiç çalışmadım, 10 net yaptım. Bu sene çok çalıştım, hazırlandım. Umarım yapacağım. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kazanmak istiyorum. Dershaneye gittim. 9 ay boyunca hocalarımızla beraber çalıştım. 10 netten 80 nete kadar çıktım. Çok mutluyum ama sınav stresi var" diye konuştu.