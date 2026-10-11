Erzincan’ın Kemah ilçesinde, kaya düşme tehlikesinden dolayı taşınmasına karar verilen Yukarı Mahalle sakinleri için inşa edilen AFAD konutları tamamlandı.

Hak sahibi aileler için yapılan törenle yeni evlerin anahtarları teslim edildi. Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun dışında il protokolü ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

2022 yılında tehlike tespit edilmişti

Yukarı Mahalle’de 2022 yılında yapılan jeolojik incelemelerde, bölgedeki dik kayalıkların yaşam alanları için önemli derecede risk oluşturduğu tespit edilmişti.

İnceleme raporlarının ardından, olası bir afet yaşanmadan önce vatandaşların can güvenliğini sağlamak için konutların ve müştemilatların güvenli bir alana taşınması adına karar alındı.

Devletin ilk görevi vatandaşın canını korumak

Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, sürecin hem idari hem de insani boyutundan bahsetti. Yıllardır oturulan evleri, bahçeleri ve kurulan komşuluk bağlarını geride bırakmanın kolay bir karar olmadığını dile getiren Aydoğdu, devletin öncelikli görevinin vatandaşın canını korumak olduğunun altını çizdi.

Devletin zor günlerde her zaman milletinin yanında yer aldığına dikkat çeken Vali Aydoğdu, konutların yapımında emeği geçen kurumlara teşekkür ederek yeni evlerin hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anahtar teslimi yapıldı

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol mensupları, hak sahibi ailelere yeni konutlarının anahtarlarını teslim etti.

Anahtarlarını alan mahalle sakinleri, güvenli konutlarına kavuşmanın rahatlığıyla yeni evlerine yerleşmeye başladı.