Malatya TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor sorusu, kamuoyunda yeni bir başvuru açıldığı yanılgısıyla araştırılsa da işin aslı hak sahipliği sözleşmelerine dayanıyor. Temmuz ayında çekilen kurada adı çıkan vatandaşlar, peşinat yatırma ve resmi evrak imzalama işlemlerini tamamlamak için banka şubelerine koşuyor. Süre daralıyor.

Deprem bölgesinde yaraları sarmak amacıyla inşa edilen konutlarda takvim aksamadan ilerliyor. Hak sahipleri için tanınan sürenin sonuna yaklaşılırken resmi kurumlardan gelen uyarılar da peş peşe sıralanıyor. İhmal hakkı yakabilir.

Malatya TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

Malatya Merkez 8 bin 500 konut projesinde yeni bir başvuru alımı bulunmazken, hak sahiplerinin gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama süreci 30 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek. Ağustos ayından bu yana süren takvim bu tarihten sonra kapanacak. Hak sahipleri bankalara gidiyor.

Belirlenen gün sınırına kadar işlemlerini yapmayan vatandaşlar konut alma hakkını kaybedecek. Sürecin sona ermesiyle birlikte boşta kalan konutlar için yedek talihliler devreye girecek. Yetkililer gecikme yaşanmaması gerektiğini vurguluyor.

Malatya konut projeleri ve işlem takvimi

İl genelinde yalnızca merkezde değil, çevre ilçelerde de yoğun bir konut mesaisi yaşanıyor. Doğanşehir, Arapgir, Kale ve Yazıhan projelerinde de sözleşme ve kura aşamaları peş peşe tamamlanıyor.

Proje bölgesi Konut adedi Son işlem tarihi Malatya Merkez (Battalgazi-Yeşilyurt) 8.500 konut 30 Ekim 2026 Doğanşehir 350 konut 5 Ağustos 2026 Arapgir ve Kale 105 konut 11 Eylül 2026 Yazıhan Sosyal Konut 79 konut 9 Ekim 2026

Konut hakkı kazanan vatandaşlar, e-Devlet kapısı ve idarenin resmi duyuru ekranları üzerinden ada ve parsel bazındaki detayları kolayca sorgulayabiliyor. Yetkililer, hak sahiplerinin sahadaki inşaat ilerleme durumunu ve teslim aşamalarını anlık olarak takip etmesini tavsiye ediyor.

Hak sahipliğini kaybetmeme uyarısı ve banka işlemleri

Hak sahibi olan Malatyalıların sözleşme imzalamak için Türkiye Emlak Katılım Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine bizzat müracaat etmesi isteniyor. Gerekli peşinatı yatırmayanların isimleri listeden siliniyor.

Evrak tesliminde nüfus cüzdanı ve hak sahipliği belgelerinin eksiksiz sunulması şart koşuluyor. 30 Ekim akşamına kadar imza atmayanlar kura şansını kendi elleriyle geri çevirmiş sayılacak.