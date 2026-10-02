Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir'in olağan kongre süreci Cumartesi günü başlıyor. Konak, Karabağlar, Bayraklı gibi önemli ilçelerin Cumartesi günü, Pazar ise Buca, Bornova ve Çiğli'nin sandık başına giderek ilçe başkanı ile yönetim seçimini gerçekleştireceği açıklandı.

YENİ Parti'de ilçe başkanları seçiliyor

Geçtiğimiz haftalarda delegasyon seçimleriyle başlayan süreçte, dün Buca'da tamamlanan önseçimlerin ardından Cumartesi ve Pazar günü sandık başına gidecek olan YENİ Parti ilçe başkanlıklarında seçimi gerçekleştirip, önümüzdeki haftalarda il başkanlığı takvimini ve kurultay sürecini başlatacak.

Cumartesi'den, Salı'ya sandıklar kurulacak

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı'ının 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak sandık mesaisi Aliağa, Balçova, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Bayraklı, Dikili'yle başlarken, Pazar günü Buca, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Çeşme, Güzelbahçe, Menemen, Seferihisar, Tire, Torbalı, Narlıdere Pazartesi Foça, Salı günü ise Ödemiş'in sandık başına giderek ön seçimin ardından ilçe başkan adayını seçeceği açıklandı.