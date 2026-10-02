İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü kararlı saha çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre, Kınık ilçesi sınırları içerisinde takibe alınan ve ekiplerce güvenli bir noktada durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Bölgedeki uyuşturucu sevkiyatı hatlarını kesmeye odaklanan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta hassas bir inceleme başlattı.

Araçta yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda araçta yapılan detaylı adli aramada, sevk edilmeye çalışılan bin 456 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek el konuldu. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alınırken, sevkiyatın bağlantılarını çözmek için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Operasyon kapsamında araçta bulunan 3 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri ve adli tahkikatının devam ettiği bildirildi.