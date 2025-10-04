Son Mühür- Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gerçekleşen kısa görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, fotoğraf karesinin yeni bir siyasi ittifakın işareti olmadığını belirtti.

“Cumhurbaşkanı’na sadece hayırlı olsun diledik”

Partisinin genel merkezinde düzenlenen Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, resepsiyonda yaşananların tamamen “spontane” geliştiğini söyledi. Erbakan, “Sayın Cumhurbaşkanı’na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Kısa bir görüşmeydi, ardından salondan ayrıldık. Diğer genel başkanlar ise oturmayı tercih ettiler” dedi.

Erbakan, görüşmenin kamuoyunda yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, “Bu fotoğrafın yeni bir ittifakın ya da oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum. Orada Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyordu. Dolayısıyla bu durumu siyasi bir görüşme gibi değerlendirmemek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Referandum konusunda milletin söz söylemesi gerekir”

Fatih Erbakan, açıklamalarının devamında olası anayasa değişikliği sürecine de değinerek, “Biz her zaman milletin iradesinden yanayız. Meclis’in tek başına karar alması yerine, anayasa değişikliği konusunda halkın onayının alınması daha demokratik olacaktır” dedi.

Babacan: “Ana muhalefet yalnızlaşma yolunda”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Haberler.com canlı yayınına katılarak, resepsiyondaki fotoğraf üzerinden yürütülen tartışmalara değindi. Babacan, “O fotoğraf üzerinden bize eleştiri yöneltenler, aslında ana muhalefeti daha da yalnızlaştırıyor. Eğer ‘Biz bize yeteriz, kimseyle yan yana gelmeyiz’ anlayışı hakimse bu onların tercihidir. Ancak biz, farklı görüşlerin diyalog kurabileceği bir siyaset anlayışını savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: “Bir araya gelmek doğal bir süreçtir”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuyla ilgili değerlendirmesinde, siyasetçiler arasında diyalog kültürünün önemine dikkat çekti. Davutoğlu, “Liderlerin bir araya gelmesi son derece doğal bir durumdur. Bu konuda ‘kim kiminle oturdu’ tartışmaları yersiz. Asıl soru, şimdiye kadar neden bu ortamlar oluşmadı olmalı. Cumhurbaşkanı bu kez doğru bir adım attı. Sayın Özgür Özel’in tepkisini anlıyorum ama resepsiyona katılması gerekirdi” diye konuştu