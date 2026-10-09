Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu’nun düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri’nde yer aldı. Programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, MHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da katıldı.

Şahin, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum’un köklü kültürünün tanıtılmasına ve dadaşlık ruhunun yaşatılmasına katkı sunan organizasyonun önemine dikkat çekti.

Erzurum’un kültürel mirası tanıtıldı

Erzurum Tanıtım Günleri, kentin kültürel değerlerini ve geleneklerini daha geniş kitlelerle buluşturan organizasyonlar arasında yer alıyor. Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, Erzurum’un kültürel kimliğinin yaşatılması ve tanıtılması ön plana çıktı.

Şahin’in parti yöneticileriyle birlikte katıldığı programda, Erzurum’un kültürel mirasına sahip çıkan organizasyonların önemine dikkat çekilirken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan isimlere de teşekkür edildi.

Organizasyon için teşekkür etti

Erzurum’un kültürel değerlerini ön plana çıkaran etkinliğe ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Şahin, organizasyonun düzenlenmesinde emeği bulunan isimlere teşekkürlerini iletti.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu’nun düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri’ne Genel Sekreter Yardımcımız Tamer Osmanağaoğlu, Erzurum İl Başkanımız Adem Yurdagül, İl Yöneticilerimiz ve İlçe Başkanlarımız ile birlikte katıldık.

Erzurum’un köklü kültürünü ve dadaşlık ruhunu yaşatan bu anlamlı organizasyon için Federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”