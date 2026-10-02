Müzelerde plastik kart dönemi resmen kapanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerinde kapsamlı bir dijital dönüşüm hamlesi başlattı. Yeni dönemde süresi dolan Müzekart’ların yerini doğrudan T.C. kimlik kartları alacak.

Turnikelerde kart arama derdi bitti. Vatandaşlar e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden ücretini ödedikten sonra, sadece çipli kimlik kartını okutarak gişede hiç beklemeden içeri girebilecek. Mevcut Müzekart’ sahipleri ise kartlarının süresi dolana kadar eski sistemle giriş yapmaya devam edecek.

Gişelerde sıra devri bitiyor

Türk Telekom iş birliğiyle yürütülen projede ana odak hızlı erişim. Turnikeler artık yeni nesil okuyucularla yenileniyor. Fiber altyapı, yaygın Wi-Fi ve 5G entegrasyonuyla müze girişlerinde yaşanan yoğunluk tarihe karışacak.

Sistem sadece biletlemeyle sınırlı değil. Yapay zeka destekli veri analitiği, sesli rehberler, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları ziyaret deneyimini tamamen değiştirecek. En kritik detay ise güvenlik: Türkiye’nin kültürel mirasına dair tüm veriler sadece yurt içindeki yerli altyapılarda saklanacak.

Müze mağazalarına yerli dokunuş

Dönüşüm rüzgarı müze mağazaları ve kafeteryalara da esiyor. Mağaza rafları seri üretim hediyelikler yerine Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçıların ve el sanatları ustalarının eserleriyle dolacak. Türk kahvesinden lokuma, geleneksel dokumalardan süsleme sanatlarına kadar pek çok özgün ürün bu mağazalarda sergilenecek. Bakanlık, bu ürünleri yurt dışı pazarlara da taşımayı hedefliyor.

Hedef 2026 sonu

Projedeki son durumu Türk Telekom heyetiyle değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, takvimi netleştirdi. Çalışmalar 2026 yılı sonuna kadar eksiksiz tamamlanacak.

Bakan Ersoy, dijital hamlenin tarihi mirası teknolojiyle buluşturacağını ve ziyaretçilere çok daha nitelikli bir müzecilik tecrübesi sunacağını belirtti.

