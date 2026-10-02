Son Mühür- Son dönemde Melih Gökçek ve ailesiyle ilgili özel haberleriyle gündemin üst sıralarına yer alan Murat Ağırel'le, sosyal medyadan yaptığı yayınlarla Türkiye'nin en çok takip edilen isimleri arasında bulunan Levent Gültekin arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Kavganın fitilini ateşleyen, Gültekin'in Ağırel'in ses getiren Gökçek ailesi ve Almanya dosyasına yönelik olarak, ''Murat Ağırel üzerinden Melih Gökçek'e operasyon çektiler'' iddiası oldu.

Hakaretler havalarda uçuşuyor...



Gültekin'in iddiasına karşı tepkisini gizlemeyen Ağırel,

“Kendisinin yüzüne de söyledim yine söylüyorum; sen y..şaksın'' sözleriyle Gültekin'i hedef aldığı görüldü.

''Bu rüzgar nereden eserse oraya yönelen bu liboş beyfendi ne demiş; Murat Ağırel üzerinden Melih Gökçek'e operasyon çektiler demiş'' hatırlatmasında bulunan Ağırel,

''Bu lalfarından son kendisini aradım. Ben sizin gibi arkanızdn konuşmam, yüzünüze konuşucam dedim. Sizden dedim ben nasıl operasyon çekmişim bunu öğrenmek istiyorum dedim. Yok dedi, sen yanlış anlamışın dedi.Sonra hakaret etti ben de kendisine hakaret ettim.

Sende eğer fındık kabuğu kadar yürek varsa, mercimek tanesi kadar yürek varsa kimin ne operasyon çektirdiğini açıklarsın. Bir omurgan olsun, bir duruşun olsun” sözleriyle Gültekin'e yüklendi.

Gültekin polemiğe Tuncay Özkan'ı da kattı...



Murat Ağırel'in kendisi hakkındaki sözlerine göndermede bulunan Levent Gültekin ise, Ağırel'le Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasında geçmişte yaşanan işbirliğini hatırlattı.

Levent Gültekin,

Aradı, “bana operasyoncu demişsin” dedi, hayır sana demedim senin haberini kullananlara dedim” diyerek efendice izah yaptım, fakat anlama kapasitesi yetmediği için anlamadı, küfür etmeyi dik durmak, hakaret etmeyi cesaret sanan bu hem akıl hem terbiye yoksunu, ergenliği sert muhaliflik, ideolojik takıntısını fikir sanan be müptezel, yavşak olsaydım senin gibi, bir dönem Tuncay Özkan’ın soytarısı olurdum…'' ifadeleriyle Murat Ağırel'e yüklendi.

Levent Gültekin'in Tuncay Özkan göndermesinin altında,

Tuncay Özkan'ın liderliğini yaptığı ''Biz Kaç Kişiyiz?'' ''Memleket Sevdalıları Platformu''nun aktif olduğu süreçte Murat Ağırel'in İstanbul Şube Başkanı olarak görev yapması bulunuyor.