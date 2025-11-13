Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi Türkiye ziyaretini gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Süvarilerden protokol eşliği

Konuk Cumhurbaşkan Erhürman’ın makam aracını Külliye önündeki caddede süvariler karşıladı ve protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana girişinde bizzat karşıladı.

Top atışı ve İstiklal Marşı

Cumhurbaşkanları tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı. Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Tören alanında, tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de hazır bulundu.

Heyet tanıtımı ve fotoğraf pozu

Erdoğan ve Erhürman, heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra merdivenlerde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşme ve ortak açıklama

Törenin ardından Cumhurbaşkanları baş başa görüşmeye geçti. Görüşme, ikili ilişkiler ve heyetler arası toplantıların ardından ortak basın toplantısıyla tamamlanacak.

Törene katılan yetkililer

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.