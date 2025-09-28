Türkiye genelinde saat 17.25 itibarıyla Polnet sisteminde kesinti yaşandı. Emniyet birimlerinin kullandığı sistemdeki arıza, tüm havalimanlarındaki pasaport işlemlerini doğrudan etkiledi.

Pasaport kontrolü elle yapılıyor

Yaşanan sorun nedeniyle pasaport kontrolleri elektronik sistem yerine manuel olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Bu durum özellikle büyük havalimanlarında uzun kuyruklara ve yolcu yoğunluğuna yol açtı.

Sabiha Gökçen’de ek önlemler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla ek güvenlik önlemleri devreye alındı. Terminalde bekleyen yolculara su dağıtımına da başlandı.

Kesinti kısa sürede giderilecek

Yetkililerden alınan bilgilere göre Polnet sistemindeki kesintinin yaklaşık yarım saat içinde giderilmesinin beklendiği ifade edildi. Sistem normale döndüğünde pasaport kontrollerinin yeniden elektronik ortamda yapılacağı bildirildi.