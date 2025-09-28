1956 yılında Artvin’de doğan Ciner’in iş hayatı 1980’li yıllarda başladı; zamanla medya yatırımları sayesinde tanınırlığı arttı. Habertürk, Bloomberg HT gibi kanallar ve gazete yayıncılığı ile medyada büyük bir güce erişti. Ciner Grubu ayrıca soda ve cam üretimi, elektrik üretimi ve madencilik gibi alanlarda da önemli projelere imza attı.

Turgay Ciner için yakalama kararının nedeni ne?

Son günlerde ise Turgay Ciner, Can Holding soruşturması kapsamında yargı sürecinin odağında yer alıyor. Soruşturma, özellikle son dönem finansal işlemler ve şirketler arası para transferleri, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiaları doğrultusunda başlatıldı. Kemal Can’ın tutuklanmasının ardından, gözler Ciner Grubu ve Turgay Ciner’in üzerine çevrildi. Savcılığın açıklamasına göre şirketin finans operasyonlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kemal Can'a tutuklama

Kemal Can, soruşturmayı yürüten mali suçlar ekipleri tarafından gözaltına alındı ve mahkeme kararı ile tutuklandı. Turgay Ciner’in ise yurt dışında olduğu ve adresine ulaşılamadığı açıklandı. Mali suçlar birimi, Ciner Grubu’nun son dönemdeki işlemlerini ve bağlantılı şirketlerin finansal kayıtlarını incelemeye devam ediyor. Yakalama kararı resmi olarak yayımlandı; Turgay Ciner’in ifadesine başvurulması ve yargılanması için işlemler sürüyor.

Can Holding ve Ciner Grubu’nda yürütülen soruşturmada, vergi kaçırma, kara para aklama ve haksız servet edinme iddiaları güncel gündemin odağında yer alıyor. Turgay Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararı, adli süreç tamamlanana dek yürürlükte kalmaya devam edecek. Soruşturmada yeni gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.