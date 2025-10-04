Son Mühür/ Beste Temel - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut başvurularını taklit eden sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığıyla vatandaşlardan para talep eden kişilere karşı uyarıda bulundu. Kurum, yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapılması gerektiğini belirterek dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Resmî açıklama: “yalnızca TOKİ'nin resmi adresine güvenin”

TOKİ’den yapılan açıklamada, son günlerde sosyal konut projelerine yönelik yoğun ilgiyi fırsata çevirmeye çalışan kişilerin, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek sahte başvuru sayfaları oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tıklanan internet sitelerinin alan adlarına dikkat edilmesi ve işlemlerin sadece resmî internet sitesi, çağrı merkezi onaylı sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar aracılığıyla yapılması gerektiği vurgulandı.

TOKİ, sahte başvuru siteleri üzerinden para talep eden kişilere karşı yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

TOKİ’nin kuruluşu ve faaliyetleri

1984 yılında kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı bir kamu kuruluşudur. Kurum, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Merkezi Ankara Bilkent’te bulunan TOKİ’nin yönetiminde İdare Başkanı Levent Sungur ve Alaaddin Özhan yer almaktadır.

TOKİ, 12 Şubat 2012 itibarıyla 81 il, 800 ilçe ve 2 bin 246 şantiyede toplam 524 bin 698 konut inşa etti. Kurumun hedefi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’te 1 milyon 200 bin konuta ulaşmaktı.

Ayrıca, 9 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlandı. TOKİ daha önce yaptığı açıklamalarda, depremden etkilenen projelerinin güvenli olduğunu vurgulamış, konutların dayanıklılığı konusunda kamuoyunu bilgilendirmişti.