AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi kapsamında, çocuklara yönelik ceza düzenlemelerinde önemli değişiklikler öngörülüyor. Teklife göre, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

16 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşıtları tarafından öldürülmesinin ardından kamuoyunda yeniden gündeme gelen “suça sürüklenen çocuk” kavramı, yeni yargı paketinde yeniden ele alındı. Hazırlanan kanun teklifi taslağına göre, Türk Ceza Kanunu’nun 31’inci maddesi olan “yaş küçüklüğü” başlıklı düzenlemede değişiklik yapılacak.

Üst sınır 18 yıldan 27 yıla yükselecek

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası hükmedilecek.

Kasta dayalı suçlarda indirim yapılmayacak

Yeni düzenlemeye göre, kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş arası çocuklar hakkında verilecek cezalarda, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli ve kişinin daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunması gibi durumlarda indirim uygulanmayacak.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan teklifin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.