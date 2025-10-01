Sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri olan balık, mevsiminde tüketildiğinde hem lezzeti hem de besin değeriyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre ekim ayı, balık çeşitliliğinin arttığı, deniz ürünlerinin en besleyici dönemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Palamut ve Lüfer Sofraların Yıldızı

Ekim ayı, palamut için en uygun zamanlardan biri. Yağlanmaya başlayan palamut; ızgara, buğulama ve fırın yemeklerinde tercih ediliyor. Boğaz’ın vazgeçilmez balığı lüfer ise özellikle ızgarada pişirildiğinde en lezzetli haline ulaşıyor.

Tekir, Barbun ve İstavrit Kızartmalık Favoriler

Sonbaharda etleri sıkılaşan tekir ve barbun, küçük boyutlarına rağmen sofralarda büyük yer tutuyor. Kızartma için ideal olan bu iki balığın yanı sıra istavrit de ekim ayında bol ve yağlı yapısıyla en çok tercih edilen türlerden biri.

Çipura ve Levrek Izgaralık Zamanında

Çiftlik üretiminin yanında doğal avlanma sezonunda da bulunan çipura ve levrek, ekim ayında ete daha sıkı bir yapıya kavuşuyor. Özellikle ızgarada pişirildiğinde en doğru tercih olarak öne çıkıyor.

Karadeniz’in Sembolü Hamsi Tezgahta

Karadeniz’in simgesi hamsi, ekim ayıyla birlikte tezgahlarda yerini almaya başlıyor. Henüz tam yağlanmamış olsa da buğulama ve kızartmasıyla sofralarda sıkça tüketiliyor.

Uskumru İçin En Doğru Zaman

Sonbaharın ikinci ayında yağlanmaya başlayan uskumru, hem dolma hem de ızgara için ideal hale geliyor. Uzmanlar, bu dönemde uskumrunun hem ekonomik hem de besleyici olduğunu vurguluyor.

Hem Sağlık Hem Ekosistem İçin Önemli

Uzmanlar, balığın sadece protein kaynağı değil; aynı zamanda Omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından da güçlü bir besin olduğunu hatırlatıyor. Mevsiminde balık tüketmek, hem sağlıklı bir yaşam için hem de deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.