Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınmış ve 24 Ekim’de kanala kayyum atanmıştı.

Kayyum yönetimi, göreve gelir gelmez TELE1’in bağımsız habercilik çizgisini yansıtan yayınlarını durdurarak kanalı belgesel yayınına yönlendirdi.

TELE1’in internet sitesine yeni haber girişleri de tamamen engellendi. Bu gelişmeler üzerine TELE1’in ekran yüzleri, yöneticileri ve yazarları 31 Ekim 2025’te topluca istifa etti.

Yeni yayın platformu: TELE2 Haber

TELE1 kadrosu, “Teslim olmadık, teslim olmuyoruz” sözleriyle duyurduğu açıklamada, bağımsız yayıncılık faaliyetlerine TELE2 Haber adıyla devam edeceğini açıkladı.

14 Kasım Cuma günü saat 19.28’de yayına başlayacaklarını belirten ekip, şu ifadeleri kullandı: “TELE1 yayınını 24 Ekim Cuma günü saat 19.28’de durdurmuşlardı.

Biz de aynı gün ve aynı saatte TELE2 Haber olarak internet sitemizle, YouTube kanalımızla ve tüm sosyal medya hesaplarımızla yeniden merhaba diyeceğiz.”

“Sizi meşrulaştırmayacağız” diyerek istifa ettiler

Açıklamada, kayyum yönetimiyle çalışmama kararının gerekçeleri açık şekilde paylaşıldı: “Kayyım yönetimine daha ilk gün söylediğimiz gibi; sizinle çalışmayacağız, sizi meşrulaştırmayacağız.”

Gazeteciler, kayyum atamasının ardından bağımsız yayıncılığın engellendiğini, haber ve program akışının tamamen durdurulduğunu, internet sitesinin işlevsiz hale getirildiğini belirtti.

Halkın haber alma hakkı vurgusu

Yeni oluşumun temel amacının “halkın haber alma hakkını savunmak” olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bağımsız ve basın ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışımızı sürdürmek istiyoruz. Gerçekleri korkusuzca aktarmak bizim için bir tercih değil, sorumluluktur.”

Gazeteciler, ilerleyen süreçte uydu yayını yapan yeni bir televizyon kanalı kurmak için çalışmaların sürdüğünü de ifade etti.

Gerçeğe sadakatle bir araya geldiler

TELE2 Haber’in, TELE1’den ayrılan gazetecilerin dayanışma içinde yeniden buluştuğu bir yapı olduğu ifade edildi:

“TELE1’den istifa eden gazeteciler olarak TELE2 Haber’de buluşuyoruz. Gerçeğe duyduğumuz sadakatle bizi yok etmeye çalışanlara karşı birlikte duruyoruz.”

Yeni yayın platformunun aktif olacağı mecralar şöyle açıklandı: İnternet sitesi, YouTube, X (Twitter), Instagram, diğer sosyal medya hesapları.

İzleyicilere çağrı: “Bizi yalnız bırakmayın”

Açıklamanın sonunda izleyicilere dayanışma çağrısı yapıldı: “Dostlarımızdan ricamız, ‘tele2haber’ adıyla açtığımız sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bize güç vermeleri. Yeni yayın platformlarımızda bizi yalnız bırakmayın. Yalanlara teslim olmayın.”