Ege çiftçisinin 77 yıllık güvencesi TARİŞ Pamuk Birliği, tarihinin en ağır güven krizlerinden biriyle karşı karşıya. 18 binden fazla üreticinin alın terini temsil eden birliğin kasasından, adresi Söke’de bulunan çiçeği burnunda bir firmaya milyonlar boca edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlük iddialarıyla ilgili yürüttüğü kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Dosya yargıda.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/66096 soruşturma numarasıyla tamamladığı inceleme, dev kurumdaki para trafiğini gözler önüne serdi. Hazırlanan 2026/31311 numaralı iddianame doğrudan İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Sanık sandalyesine oturacak isimler tanıdık: Yönetim Kurulu Başkanı Faruk A., Başkan Vekili Ali Ş., yönetim kurulu üyeleri Nuri A., Murat D., Murat A. ve Genel Müdür Vekili İsmail P. Yönetim kadrosu, zincirleme usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

5 milyonluk şirkete 45 günde 57 milyon

Skandalın fitilini ateşleyen süreç 2023 yılında başladı. Yalnızca 5 milyon lira sermaye ile kurulan Olgaç Tarım Ürünleri Limited Şirketi, 2024'e gelindiğinde adeta para basmaya başladı. Ancak kendi çabasıyla değil, TARİŞ’in kaynaklarıyla.

Savcılığın 49 sayfalık iddianamesine yansıyan detaylar akıl almaz bir cömertliği ortaya koyuyor. Birlik yönetimi, faaliyete başlayalı henüz bir yıl bile olmamış bu firmaya tam 45 gün içerisinde parça parça tam 57 milyon lira avans aktardı. Üstelik bu paranın aktarıldığı dönemde, TARİŞ’e bağlı kendi kooperatifleri dahi böylesi bir kaynağı rüyasında bile göremiyordu. Olgaç Tarım bir süre sonra iflasını açıkladı. Geriye ise tahsil edilemeyen devasa bir borç ve batan milyonlar kaldı.

Şaşırtan para trafiği gün gün iddianamede

Soruşturma dosyasında yer alan uzman raporları, birliğin Söke merkezli şirkete yaptığı ödemelerin takvimini çıkardı. 10 Eylül 2024 ile 23 Ekim 2024 tarihleri arasında yaşanan baş döndürücü para hareketi gün gün şöyle gerçekleşti:

10 Eylül 2024: 1.000.000 TL

13 Eylül 2024: 2.500.000 TL

20 Eylül 2024: 2.500.000 TL

27 Eylül 2024: 5.500.000 TL

02 Ekim 2024: 5.000.000 TL

04 Ekim 2024: 500.000 TL

07 Ekim 2024: 6.000.000 TL

11 Ekim 2024: 6.000.000 TL

15 Ekim 2024: 7.000.000 TL

18 Ekim 2024: 5.000.000 TL

21 Ekim 2024: 6.000.000 TL

23 Ekim 2024: 10.000.000 TL

1.5 ay gibi kısa bir sürede oluk oluk akan paranın toplamı tam 57.000.000 TL.

Hayatın olağan akışına aykırı

İddianamede yer alan uzman görüşleri kapıyı sert kapatıyor. İncelemeyi yapan uzmanlar, böylesine devasa bir para akışının mantıklı bir izahı olmadığını kaydetti. Bilirkişi raporlarına göre, Olgaç Tarım Ürünleri firmasının 57 milyon liralık avansı karşılayacak, o hacimdeki bir pamuğu işleyecek ne teknik altyapısı ne de çırçır kapasitesi vardı. Buna rağmen birlik kaynakları göz göre göre şirketin hesaplarına pompalandı.

Ege’nin 7 ilinde 40 kooperatifi, 29 çırçır fabrikası, bitkisel yağ ve yem tesisleriyle devasa bir güç olan S.S. TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nde şimdi gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

