Yaşar Üniversitesi, 2026-2027 Akademik Yılı açılış törenini Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirdi. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, akademik kadro ve öğrencilerin katıldığı törende, üniversitenin teknoloji odaklı yatırımları ile uluslararası başarıları ön plana çıkarıldı. Akademik yıla dereceyle giriş yapan öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, ilk ders sunumuyla uzay vizyonu rüzgarı esti.

"Derin uzayı ve teknolojiyi yeniden düşünmeliyiz"

Akademik yılın ilk dersini ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve 6. Selçuk Yaşar Ödülü Sahibi Prof. Dr. Elif Uysal verdi. "Haberleşme ve Ötesi: Teknolojiyi Yeniden Düşünmek" başlıklı sunumunda Türkiye'nin derin uzay ve Ay misyonundaki kritik adımlarına değinen Prof. Dr. Uysal, "Görev odaklı haberleşmeyi sadece uydularda değil, derin uzay bağlantılarında da çok önemsiyoruz. Dünya ile Ay arasındaki bağlantılar ve Ay’a iniş hedefleri doğrultusunda ülkemizde ciddi adımlar atılıyor. Önümüzdeki günlerde Antalya’da dünya uzay ajanslarını ve sektör temsilcilerini buluşturacak Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) gerçekleşecek. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı bu prestijli kongrede biz de derin uzay haberleşmesine yönelik geliştirdiğimiz yeni algoritmalarımızı sunacağız." değerlendirmesini yaptı.

LEED Gold sertifikalı yeşil kampüs

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada akademik birikimi sanayi ve toplum için katma değere dönüştürdüklerini vurguladı. Teknoloji şirketleri YUTECH bünyesinde 191 projenin yürütüldüğünü ve 2025 yılında 14 patentin tescillendiğini belirten Yiğitbaşı, kurucu ortağı oldukları Kuzey İzmir TEKMER'in %100 doluluğa ulaşan öncü merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

Hizmete açılan 32 bin metrekarelik M Blok binasının çevresel tesciline dikkat çeken Yiğitbaşı, "Binamız, dünyanın en prestijli çevre tescili olan LEED Gold Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu tescille Türkiye’de altıncı, Ege Bölgesi’nde ise ilk yükseköğretim kurumu olduk. Yağmur suyunu geri kazandıran sistemlerden yenilenebilir enerji üretimine kadar yaşayan yeşil bir kampüs mirası oluşturduk" dedi.