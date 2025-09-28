Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaklaşık 30 yıldır minibüsçülük yapan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından yapılan aramalarda Aslan’ın minibüsünün Hatay’da görüldüğü iddia edildi.

Araç gasp edildi, Aslan öldürüldü

Yapılan incelemeler sonucunda Aslan’ın aracını kiralayan 14 kişilik bir aile tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, söz konusu ailenin DEAŞ terör örgütü ideolojisini benimsediğini duyurdu.

Operasyonun ayrıntıları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli ailenin Suriye’nin İdlib-Atme bölgesinde olduğu belirlendi. Suriye İç Güvenlik Servisi ile birlikte düzenlenen operasyonda teslim ol çağrılarına silahla karşılık verilince çatışma çıktı.

Çatışmada 8 şüpheli öldürüldü, 2 kişi yaralandı ve 4 kişi sağ olarak ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Türkiye’ye iade edildi.

Binali Aslan ormanda gömülü bulundu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, Binali Aslan’ın cansız bedeni Tarsus’un Kaburgediği Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Ankara bağlantısı: İki kişi tutuklandı

Bakanlık açıklamasında ayrıca, şüpheli ailenin olay öncesinde Ankara’da M.A. ve N.S. isimli kişilerin evinde kaldığının tespit edildiği aktarıldı. Bu kişiler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cenazede gözyaşları

Aslan’ın cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından Ankara’ya getirildi. Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilen Aslan, ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.