Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı çekilişin tamamlanmasıyla şans oyunu tutkunlarının akınına uğradı. Kuponlarını eline alarak kazandıran 6 şanslı rakamı arayan vatandaşlar, büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığını öğrenmek için resmi sistem üzerinden tarama başlattı.

Kritik çekilişte 6 bilen çıkmayınca dudak uçuklatan servet bir sonraki çekilişe devrederek rekor seviyeye tırmandı. Talihliler küçük ikramiye kazançlarını hesaplarken, gözler pazar günü yapılacak yeni çekilişe çevrildi.

Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar neler?

Süper Loto çekilişinde kazanan şanslı numaralar 11, 16, 21, 36, 39 ve 58 olarak kayıtlara geçti. Küre sonuçları netleşti. 8 Ekim 2026 Perşembe akşamı saat 21.30'da başlayan çekiliş Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Noter huzurunda ve halka açık biçimde yapılan çekilişte küreden düşen her top heyecanı katladı. Belirlenen altı sayının tamamını doğru tahmin eden kimse çıkmayınca tarihi bir devir gerçekleşti.

Devreden devasa ikramiye ve sorgulama ekranı

Çekiliş bilgisi Detay Çekiliş tarihi 8 Ekim 2026 Perşembe Kazanan numaralar 11 - 16 - 21 - 36 - 39 - 58 Devreden büyük ikramiye 644.231.885,10 TL Sonraki çekiliş tarihi 11 Ekim 2026 Pazar Çekiliş saati 21.30 Sorgulama adresi millipiyangoonline.com

Çekiliş gecesinde 6 bilen talihli çıkmadığı için tam 644 milyon 231 bin 885 liralık devasa ikramiye sonraki çekilişe devretti. İkramiye havuzundaki rekor birikim şans oyunu severlerin iştahını kabarttı.

Kuponlarını denetlemek isteyenler millipiyangoonline.com internet adresi veya cep telefonu uygulaması üzerinden bilet numaralarını tuşlayarak kazanç durumunu saniyeler içinde görebiliyor. Bilet üzerindeki barkod mobil kameraya okutulduğunda sonuç anında ekrana yansıyor.

Haftalık çekiliş takvimi ve kolon detayları

Süper Loto haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21.30'da düzenleniyor. Bir sonraki şans maratonu 11 Ekim 2026 Pazar akşamı yapılacak ve devreden yüz milyonlarca lira yeni sahibini arayacak.

Oyunda 1 ile 60 arasından seçilen altı numara bir kolon meydana getiriyor. İsteyen katılımcılar Sen Seç seçeneğiyle sisteme otomatik kupon hazırlatabiliyor veya ortak bilet havuzuna katılarak şansını katlayabiliyor.