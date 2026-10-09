MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu lezzet tutkunlarının ekran başına kilitlendiği gecede en çok araştırılan başlık oldu. Şeflerin tadım aşamasının ardından galip gelen ekip büyük sevinç yaşarken, kaybeden tarafta bireysel hesaplaşmalar ve eleme oylaması başladı.

Haftanın ilk oyununda potaya giren Nurten ve Ayşe'nin ardından yeni adayların kim olacağı merak konusuydu. Kritik gecede hem bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı hem de potaya giren iki yeni isim netlik kazandı.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu şeflerin kararıyla Mavi Takım kazandı. Sonuç gayet açık. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı detaylı tadım değerlendirmesinde Tolga kaptanlığındaki Mavi Takım tabakları rakiplerinden üstün bulunarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

Kırmızı Takım yarışmacıları ise aldıkları mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Nilay'ın kaptanlığını üstlendiği ekip, kendi aralarında oynayacakları bireysel dokunulmazlık turu için yeniden önlüklerini bağladı.

Bireysel dokunulmazlık ve potaya giren isimler

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Tezgah başında en başarılı tabağı çıkaran isim Muhammed oldu ve dokunulmazlık madalyasını boynuna taktı.

Muhammed elde ettiği dokunulmazlık hakkıyla haftanın 3. eleme adayı olarak takım kaptanı Nilay'ı belirledi. Ardından yapılan konsey oylamasında takım arkadaşlarından en çok oyu alan Buse ise haftanın 4. eleme adayı seçilerek potaya gönderildi.

Haftanın eleme tablosu ve takım kadroları

Aşama Sonuç Dokunulmazlığı kazanan takım Mavi Takım Bireysel dokunulmazlığı alan Muhammed Haftanın 3. eleme adayı Nilay Haftanın 4. eleme adayı Buse Potadaki önceki adaylar Nurten, Ayşe Mavi Takım kaptanı Tolga Kırmızı Takım kaptanı Nilay

Potaya giren dört yarışmacı pazar akşamı yapılacak büyük eleme gecesinde yarışmaya devam edebilmek için kıyasıya ter dökecek. Elenen son ismin Batuhan olduğu yarışmada rekabet giderek sertleşiyor.

Mavi Takım kaptanı Tolga haftanın ikinci oyununu kazanmanın rahatlığını yaşarken, Nilay liderliğindeki Kırmızı Takım kalan dokunulmazlık mücadelelerinde fire vermemek için stratejisini baştan kurguluyor.