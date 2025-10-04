Son Mühür - Dün gece İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na baskın düzenledi. Müdahale öncesinde aktivistler, cihazlarındaki GPS kayıtları, internet geçmişi, fotoğraf ve sohbet verilerinin İsrail’in eline geçmemesi için telefon ve bilgisayarlarını denize attı. Uzmanlar silinen dosyaların bile adli yazılımlarla kurtarılabildiğini söylüyor; bu nedenle aktivistler, maddi kaybı göze alarak kritik bilgilerin ele geçirilmesini önlediler.
Mavi Marmara olayında da olmuştu
Aktivistlerin bu adımı, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara saldırısının ardından ortaya çıkan veri ihlallerinden alınan derslere dayanıyor. O dönemde İsrail'in ele geçirdiği kişisel veriler, aktivistleri kara listeye almak ve propaganda amaçlı kullanmak için değerlendirilmişti. Sumud Filosu ise benzer bir durumun tekrarlanmaması adına veri güvenliğini öncelikli hale getirerek önlem aldı.
Cihazlarını neden denize attılar?
Aktivistlerin telefon ve bilgisayarlarını denize atmalarının bir diğer gerekçesi ise, İsrail’in filoyu Hamas'la bağlantılı gösterebilecek iddialarına karşı bir veri kalkanı oluşturmaktı. Bu sayede, cihazlarda yer alabilecek en ufak bilginin bile aleyhlerinde delil olarak kullanılmasının önüne geçilmiş oldu.
Mürettebat, yola çıkmadan önce bir ay süren özel bir eğitimden geçti. Müdahale anında ise:
- Eller bellerden aşağıya götürülmeyecek,
- Kabarık kıyafet giyilmeyecek,
- İsrail askerleriyle konuşulmayacak.
Bu kurallar, müdahale sırasında direnç izlenimi oluşmasını engellemek amacıyla oluşturuldu.
Umut ve dayanışma mesajı
Son olarak aktivistler, yanlarında taşıdıkları oyuncakları denize bıraktı. Akıntıyla Gazze kıyılarına ulaşması beklenen oyuncaklar, çocuklara umut ve dayanışma simgesi oldu.