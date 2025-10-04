Aktivistlerin bu adımı, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara saldırısının ardından ortaya çıkan veri ihlallerinden alınan derslere dayanıyor. O dönemde İsrail'in ele geçirdiği kişisel veriler, aktivistleri kara listeye almak ve propaganda amaçlı kullanmak için değerlendirilmişti. Sumud Filosu ise benzer bir durumun tekrarlanmaması adına veri güvenliğini öncelikli hale getirerek önlem aldı.

Aktivistlerin telefon ve bilgisayarlarını denize atmalarının bir diğer gerekçesi ise, İsrail’in filoyu Hamas'la bağlantılı gösterebilecek iddialarına karşı bir veri kalkanı oluşturmaktı. Bu sayede, cihazlarda yer alabilecek en ufak bilginin bile aleyhlerinde delil olarak kullanılmasının önüne geçilmiş oldu.