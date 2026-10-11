Son Mühür - Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan kanlı saldırısının ardından diplomaside sıcak saatler yaşanıyor. 13 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı facianın ardından Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan (R4 grubu) Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde ortak bir bildiriye imza attı.

"Hiçbir gerekçeyle haklı çıkarılamayacak bir tırmanış"

Dört ülkenin Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan eylemler uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirildi. Metinde, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar en güçlü şekilde kınanmaktadır. Bu eylemler hiçbir gerekçeyle haklı çıkarılamayacak kabul edilemez bir tırmanıştır" ifadelerine yer verildi.

"Bölgesel ve uluslararası güvenlikten tamamen Husiler sorumludur"

Açıklamada, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiği vurgulanırken, R4 ülkelerinin Riyad yönetimine tam destek verdiği duyuruldu. Suudi Arabistan'ın sınırlarını, vatandaşlarını ve mukimlerini korumak için alacağı tüm meşru tedbir ve adımların arkasında durulduğu belirtilirken, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden tüm olumsuz sonuçlardan tamamen Husilerin sorumlu tutulacağı kaydedildi.

Ortak bildiride, Husilerden Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını derhal ve koşulsuz olarak durdurması talep edildi.