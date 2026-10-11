Son Mühür - Türkiye gündeminden düşmeyen fon krizine ilişkin en sert tepkilerden biri eski AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan geldi. Katıldığı canlı yayın programında fon ve borsa vurgununa adı karışan siyasetçi ve bürokratlara isim vermeden yüklenen Sayan, ellerindeki listenin detaylarını ima ederek ilgililere rest çekti.

"Elimizde liste var, kendiniz ortaya çıkın!"

''Liste elimizde var'' diyerek sözlerine başlayan Sayan, ellerindeki bilgilerin açıklanması durumunda büyük bir ifşanın yaşanacağını iddia etti. Sayan açıklamasında, "Daha muhalefet açıklamadan kendileri ortaya çıksınlar. Yoksa hepsinin listesi elimizde var. Patır patır dökülecekler… Şu anda en önemli makam ve de mevkilerde oturanların borsada neler çevirdiklerini Ankara’da duymayan, görmeyen yoktur" ifadelerini kullandı.

"Halka garson muamelesi yapıp o koltuklarda oturamazsınız"

Önemli koltuklarda oturup usulsüz kazanç sağlayanlara sitemini sürdüren Savcı Sayan, "Kardeşim bakan olmuşsunuz, il başkanı olmuşsunuz… Tayyip Erdoğan ile yol yürümek büyük bir şereftir. Buna rağmen sen gitmişsin memleketin paralarını, hisselerini, bütün fonlarını çalmışsın. Sonra da gelip o koltukta oturup bize gülüyorsun, bizi avanak yerine koyuyorsun" diyerek tepkisinin dozunu artırdı.

Tüm faturanın gariban vatandaşlara ve partiye kesilmek istendiğini savunan Sayan, "Yemeği yiyen siz, lokantayı götüren siz, tabakları toplamak bize kalsın… Herkes de gelsin bize garson muamelesi yapsın. Gariban insanların emeğinin üzerine oturamazsınız. Öyle bir şey olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.