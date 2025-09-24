Son Mühür- Konser organizasyonlarıyla ilgili daha önce de inceleme yaptıklarını hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:



“Konser işiyle başlayalım, defalarca açıkladık. Tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemeler yaptılar. Ancak bilirkişi raporlarını hazırlayan kişilerin uzmanlık alanının bu konuyla ilgisi olmadığını tespit ettim. Oysa bu heyetin uzman kişilerden oluşması gerekirdi.”

“Dosya savcılığa gönderildi”

Yavaş, müfettişlerin raporu savcılığa ilettiğini belirterek, “Savcılık yeni bir bilirkişi heyeti görevlendirmiş. Ancak yapılan hesabın hangi kriterlere göre yapıldığını anlamış değilim. Hesabı neye göre yaptılar, açıklanmalı” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda “kamu zararı” oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah operasyon düzenlenmişti.

Yavaş, belediye çalışanlarının sabaha karşı gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Ortaya çıkan tutarı nasıl belirlediler bilemiyoruz. Konserle ilgili benim savunacak hiçbir şeyim yok, pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler ama yapmamışlarsa aklanırlar. Sabaha karşı gözaltına alındılar. Kaç yıldır çalışıyorlar, ifadeye çağırdığınızda gelmediler mi? Artık bu usulün Türkiye’den kalkması lazım. Belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı.”

“Ankara’nın en büyük hırsızı O Tweeti attı”

Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya üzerinden operasyon sürecine ilişkin paylaşım yapan Gökçek’e tepki gösteren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın en büyük trolü, en büyük hırsızı o tweeti attı. Sabaha karşı dedi ki, ‘Ertesi gün operasyon var.’ Sonra da tepkiyi görünce ‘Kastetmedim’ diyor.”

“Gökçek ve ailesi yargılanmadan adalet olmaz”

Yavaş, Gökçek ve ailesi yargı önüne çıkmadığı sürece ülkede adaletten bahsedilemeyeceğini belirtti. Açıklamasında şunları söyledi:

“Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez. Ankara’yı bu kadar kirli yöneten biri varken, biz temiz yönetileceğinin ispatı için geldik. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Daha önceden ‘Çalıyor ama çalışıyor’ diyenler oldu ama ben çalmadan da çalışılacağının ispatını göstereceğim. Ben hayatım boyunca haram lokma yemedim.”

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, mevcut ve eski belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildiği bildirildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamalarının ardından gözler soruşturmanın seyrine çevrildi. Savcılığın yeni bilirkişi raporları ve olası iddianame süreci önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.