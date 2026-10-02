Son Mühür- İzmir’de bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, özellikle kentin kuzey ve batı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Saat 13.00’ten sonra dikkat

Meteoroloji verilerine göre rüzgar, 2 Ekim Cuma saat 13.00’ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek. Rüzgarın hızının 40-60 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 70-80 kilometre/saat olması bekleniyor.

Uyarının geçerlilik süresi 4 Ekim Pazar saat 06.00’ya kadar.

Çatı ve ağaçlara dikkat

Kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi riski bulunuyor. Sobadan ve doğalgazdan kaynaklanabilecek zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar da beklenen riskler arasında.

Ege Denizi de hareketleniyor

Denizde de hava sakin olmayacak. Kuzey Ege’de 50-75 kilometre/saat hızla fırtına bekleniyor. Çeşme-Didim hattını kapsayan Güney Ege’nin kuzeyinde de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-75 kilometre/saat hızla fırtına esecek. Buradaki fırtınanın 4 Ekim Pazar saat 06.00’da etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji’nin uyarısında, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.