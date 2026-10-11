Son Mühür - Marmara Denizi’nde iki gün üst üste yaşanan deprem hareketliliği bölgede dikkat çekti. Dün kaydedilen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bugün akşam saatlerinde bölgeden bir son dakika deprem haberi daha geldi.

Bugün saat 18.14'te meydana gelen deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; merkez üssü Yalova açıkları olan yeni sarsıntı bugün saat 18.14'te gerçekleşti. Büyüklüğü 2.9 olarak açıklanan depremin derinliği 7.96 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise bugün yaşanan sarsıntının büyüklüğünü 3.0 olarak raporladı.

Dün 3.5 ile sallanmıştı: İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Marmara Denizi'nde dün yaşanan 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 18.14'te meydana gelen bu sarsıntı, Yalova'nın yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de vatandaşlar tarafından hissedildi. İlk belirlemelere göre bugün yaşanan depremde herhangi bir olumsuzluk veya hasar ihbarı bulunmadığı bildirildi.