Son Mühür/Merve Turan- Geçtiğimiz günlerde Çeşme Belediyesi operasyonla sarsılmıştı. Çeşme Belediyesi’ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 kişinin işlemleri tamamlandı.
Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz’ın da bulunduğu 10 kişi, “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmi belgede sahtecilik” iddialarıyla tutuklandı.
Operasyon kapsamında;
1. Buğçe SAĞLAMER – Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili – (Tutuklu)
2. Emre Can DURMAZ – Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı – (Tutuklu)
3. Furkan YİĞİT – Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili – (Tutuklu)
4. Metin AKPINAR – Pansiyon Sahibi – (Tutuklu)
5. Aziz METİN – ÇEŞTUR Büro Memuru – (Tutuklu)
6. Aydın AYDEMİR – Büro Yönetim Elemanı – (Tutuklu)
7. Okan AKTAŞ – Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi – (Tutuklu)
8. Çağlayan BİNGÖL – Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili – (Tutuklu)
9. Yücel GÜNGÖR – İşletme Sahibi – (Tutuklu)
10. Şahin ÖZER – Emlakçı – (Tutuklu)
11. Onur GÜLİN – Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı – (Yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı uygulanmıştır.)
12. Deniz Songül YALÇIN – ÇEŞTUR Büro Memuru – (Yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı uygulanmıştır.)