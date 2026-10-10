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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema mezunudur. Mezun olduktan kısa bir süre sonra gazetecilik alanına duyduğu ilgiyi meslek hayatına taşımıştır. 2 yıldır aktif bir şekilde Son Mühür internet sitesinde muhabirlik yapmaktadır.

12. Deniz Songül YALÇIN – ÇEŞTUR Büro Memuru – (Yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı uygulanmıştır.)

11. Onur GÜLİN – Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı – (Yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı uygulanmıştır.)

8. Çağlayan BİNGÖL – Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili – (Tutuklu)

7. Okan AKTAŞ – Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi – (Tutuklu)

1. Buğçe SAĞLAMER – Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili – (Tutuklu)

Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz’ın da bulunduğu 10 kişi, “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmi belgede sahtecilik” iddialarıyla tutuklandı.

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