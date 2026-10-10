Foça Belediyesi 26 arsayı satışa çıkardı: Fiyatlar 2,7 milyon liradan başlıyor

Foça Belediyesi, mülkiyetindeki 26 arsanın satışı için ihale sürecini başlattı. Belediye Encümeninin 6 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı kararına dayanan satış işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Gerenköy’de bulunan arsalar için ihaleler, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Foça Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. Satışa çıkarılan taşınmazların büyük bölümü 300 metrekare büyüklüğünde olurken, bazı parsellerin yüzölçümü 428 metrekarenin üzerine çıkıyor.

En yüksek muhammen bedel 5,3 milyon lira

İhale listesinde yer alan arsaların fiyatları parsellerin özelliklerine göre değişiyor. En düşük muhammen bedel 2 milyon 700 bin lira, en yüksek muhammen bedel ise 5 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. İhaleye katılacak isteklilerden, ilgili arsanın muhammen bedelinin yüzde 3’ü oranında geçici teminat yatırmaları veya teminat mektubu sunmaları istenecek.

Arsaların fiyatları ve ihale saatleri belli oldu

Foça Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre, Gerenköy’deki 121 ada 12, 121 ada 17, 121 ada 2 ve 122 ada 12 parsellerde bulunan, her biri 300 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 3 milyon lira olarak belirlendi. Bu taşınmazların her biri için 90 bin lira geçici teminat istenirken ihale saatleri sırasıyla 08.30, 08.50, 09.10 ve 09.30 olacak.

Saat 09.50’de yapılacak ihalede, 433 metrekare büyüklüğündeki 123 ada 1 parsel satışa sunulacak. Arsanın muhammen bedeli 3 milyon 900 bin lira, geçici teminatı ise 117 bin lira olarak açıklandı.

123 ada 19, 123 ada 2, 123 ada 20 ve 123 ada 21 parsellerde yer alan, 300 metrekare büyüklüğündeki arsaların her biri için 2 milyon 700 bin lira muhammen bedel belirlendi. Bu taşınmazların geçici teminatı 81 bin lira olacak. İhaleler 10.10, 10.30, 10.50 ve 11.10 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Saat 11.30’da, 432,96 metrekare büyüklüğündeki 123 ada 22 parsel için ihale yapılacak. Bu arsanın muhammen bedeli 3 milyon 900 bin lira, geçici teminatı 117 bin lira olarak belirlendi. Saat 11.50’de ise 300 metrekare büyüklüğündeki 123 ada 3 parsel satışa çıkarılacak. Bu taşınmaz için 2 milyon 700 bin lira muhammen bedel ve 81 bin lira geçici teminat isteniyor.

Öğle saatlerinde yapılacak ihalelerde, 428,52 metrekare büyüklüğündeki 132 ada 10 parsel öne çıkıyor. Saat 12.10’da ihaleye çıkarılacak arsanın muhammen bedeli 5 milyon 300 bin lira, geçici teminatı ise 159 bin lira olarak açıklandı. Böylece satış listesindeki en yüksek bedelli taşınmaz bu parsel oldu.

Saat 12.30’da yapılacak ihalede 300 metrekare büyüklüğündeki 132 ada 11 parsel için 3 milyon 500 bin lira muhammen bedel ve 105 bin lira geçici teminat belirlendi.

Öğleden sonraki ihaleler, saat 13.30’da 132 ada 12 parsel ile devam edecek. Bu parselin ardından 13.50’de 132 ada 13, 14.10’da 132 ada 14, 14.30’da 132 ada 15, 14.50’de 132 ada 16 ve 15.10’da 132 ada 17 parseller satışa sunulacak. Söz konusu arsaların her biri 300 metrekare büyüklüğünde; muhammen bedelleri 3 milyon 500 bin lira, geçici teminatları ise 105 bin lira olarak belirlendi.

İhale programının devamında 15.30’da 132 ada 2, 15.50’de 132 ada 3, 16.10’da 132 ada 4, 16.30’da 132 ada 5, 16.50’de 132 ada 6 ve 17.10’da 132 ada 7 parseller için teklif alınacak. Her biri 300 metrekare olan bu arsaların da muhammen bedeli 3 milyon 500 bin lira, geçici teminatı 105 bin lira olacak.

Günün son ihalesi ise saat 17.30’da 132 ada 9 parsel için yapılacak. 300 metrekare büyüklüğündeki arsanın muhammen bedeli 3 milyon 700 bin lira, geçici teminatı da 111 bin lira olarak belirlendi.

İhale dosyası nereden alınacak?

İhale, Foça Belediyesi Yerleşkesi’nde, Fevzipaşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi No:63 Foça/İzmir adresinde yapılacak. İhale dosyası aynı adresteki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelenebilecek ve 2 bin lira karşılığında temin edilebilecek.

Gerçek kişilerin başvurularında kimlik fotokopisi, son bir ay içinde alınmış ikametgâh belgesi, ihale dosyasının satın alındığını gösteren dekont, belediyeye ve ilgili kurumlara borcu bulunmadığına ilişkin belge, geçici teminat makbuzu veya mektubu ile savcılıktan alınmış sabıka kaydı belgesi istenecek. Ayrıca 4734 sayılı Kanun kapsamında ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname sunulması gerekecek.

Tüzel kişilerden ise faaliyet belgesi, imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, varsa ortak katılıma ilişkin belge, geçici teminat ve borcu bulunmadığına dair belge ile ihale dosyasının satın alındığını gösteren dekont ve yasaklı olunmadığına dair taahhütname talep edilecek.

İlanda, belediyenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu da belirtildi.