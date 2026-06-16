Kavurucu yaz sıcaklarında serinlemek için en sık tercih edilen cihazlardan biri olan vantilatörler, özellikle yaşlı bireyler açısından beklenenden farklı sonuçlar doğurabiliyor. Avustralya ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak yürüttüğü yeni araştırma, sıcak hava dalgaları sırasında vantilatör kullanımının etkilerini mercek altına aldı. Sidney Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, 60 yaş üstü bireylerin farklı sıcaklık ve nem koşullarındaki fizyolojik tepkileri incelendi. Elde edilen bulgular, bazı hava koşullarında vantilatörlerin serinletmek yerine vücut üzerinde ek yük oluşturabileceğini gösterdi.

Yaşlılarda vantilatör kullanımı neden risk oluşturabiliyor

Araştırmanın odak noktasında, yaş ilerledikçe değişen vücut sıcaklığı düzenleme mekanizmaları yer aldı. Uzmanlar, genç bireylerin terleme ve dolaşım sistemi sayesinde sıcaklık değişimlerine daha hızlı uyum sağlayabildiğini, ancak yaşlılarda bu mekanizmaların daha yavaş çalıştığını belirtiyor.

Bu nedenle sıcak hava dalgaları sırasında kullanılan vantilatörler her zaman beklenen faydayı sağlamayabiliyor. Özellikle kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon veya kalp yetmezliği bulunan kişilerde, vücudun sıcaklıkla mücadele etmek için harcadığı enerji artıyor. Araştırmacılar, vantilatörün oluşturduğu hava akımının kişiye serinlik hissi verebildiğini ancak bunun her zaman gerçek bir sıcaklık düşüşü anlamına gelmediğini vurguluyor.

Yüksek nem oranında serinlik hissi yanıltıcı olabiliyor

Çalışma kapsamında yüzde 60 nem oranı ve 38 derece sıcaklık altında testler gerçekleştirildi. Bu koşullarda katılımcılar kendilerini daha rahat hissettiklerini ifade etse de ölçümler farklı bir tablo ortaya koydu.

Araştırma verilerine göre vantilatör, cilt yüzeyinde geçici bir serinlik hissi oluşturdu ancak çekirdek vücut sıcaklığında anlamlı bir düşüş sağlamadı. Uzmanlara göre bu durum, özellikle yaşlı bireylerde gizli risk oluşturuyor. Çünkü kişi kendisini daha serin hissetse de vücut, yüksek sıcaklıkla mücadele etmeye devam ediyor. Bu da kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki yükün sürmesine neden oluyor.

Sıcak hava dalgalarının daha sık yaşandığı bölgelerde bu durumun sağlık kuruluşları açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Aşırı sıcak ve kuru havalarda fırın etkisi ortaya çıkıyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçları ise 45 derece sıcaklık ve yüzde 15 nem oranında elde edildi. Bilim insanları, bu ekstrem koşullarda vantilatörün beklenen serinletici etkiyi göstermediğini tespit etti.

Ölçümlere göre cihazın çalıştığı ortamda vücut sıcaklığı yaklaşık 0,3 derece yükseldi. Araştırmacılar bu durumu "fırın etkisi" olarak tanımlıyor. Hava çok sıcak ve kuru olduğunda, vantilatör yalnızca sıcak havayı cilt yüzeyine taşıyor. Buharlaşma yoluyla yeterli soğuma gerçekleşmeyince vücut daha fazla ısı yüküne maruz kalıyor.

Özellikle kronik hastalıkları bulunan yaşlı bireylerde bu durumun sıcak çarpması, tansiyon problemleri ve kalp kaynaklı komplikasyon riskini artırabileceği ifade ediliyor.

Cildi ıslatmak beklenen faydayı sağlamıyor

Sıcak havalarda yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri de vantilatör karşısına geçmeden önce cildi suyla ıslatmak. Ancak araştırma sonuçları, bu uygulamanın da sınırlı etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, cilt yüzeyinde oluşan serinlik hissinin kısa süreli rahatlama sağladığını ancak vücut çekirdek sıcaklığını düşürmede anlamlı katkı sunmadığını belirtiyor. Bu nedenle yalnızca bu yönteme güvenmenin yeterli olmadığı vurgulanıyor.

Araştırmacılar, özellikle risk grubundaki bireylerin sıcak havalarda düzenli sıvı tüketmesi, doğrudan güneş ışığından kaçınması ve mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunması gerektiğini hatırlatıyor.

Uzmanların önerdiği serinleme yöntemleri

Araştırma sonuçları, vantilatörlerin sıcak hava dalgalarında tek başına çözüm olarak görülmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Uzmanların öne çıkardığı yöntemler şöyle:

Klimalı alanlarda daha fazla zaman geçirmek

Gün içinde yeterli miktarda su tüketmek

Doğrudan güneş ışığından kaçınmak

Serinleme merkezlerinden yararlanmak

Fiziksel aktiviteleri sıcak saatler dışında yapmak

Yaşlı ve kronik hastalığı bulunan bireyleri düzenli kontrol etmek

Uzmanlar ayrıca yerel yönetimlerin sıcak hava dalgalarına yönelik erken uyarı sistemlerini geliştirmesi ve toplumun riskler konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor.