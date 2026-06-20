İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan rüşvet soruşturması çerçevesinde önemli bir gelişme gündeme geldi. Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemleriyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturma çerçeveesinde gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklandığı öğrenilirken, tutuklanan isimler arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu öğrenildi.

İmar ve inşaat işlemleri!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin imar ve inşaat süreçlerinde usulsüz menfaat sağladıkları iddiaları incelemeye tabii tutuldu.

Soruşturma çerçevesinde tespit edilen yeni deliller çerçevesinde, belediyedeki bazı görevliler ile özel sektör temsilcileri arasında yaklaşık 6 milyon TL'lik rüşvet ilişkisi bulunduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

İzmir merkezli operasyon!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Haziran'da İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın dışında bazı inşaat firmalarının yetkilileri, şirket temsilcileri ve bir kamu görevlisinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde ise şirket görevlisi M.C.H. ile daha önce Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya adı karışmış olan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alınan isimler arasında kendine yer buldu.

7'si adliyeye sevk edildi!

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış olan toplam 8 şüpheliden birinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

5 kişi tutuklandı!

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

Tutuklu başkan Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, şirket görevlisi M.C.H.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.