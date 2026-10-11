Son Mühür - Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen ve tüm Türkiye’nin yüreğini yakan feci trafik kazasına ilişkin adli soruşturma sürerken, facianın nasıl meydana geldiğini gözler önüne seren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin ise yaralandığı kazanın hemen ardından bölgedeki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları incelemeye alındı.

Kaçırdığı sapağa dönmek için geri manevra yaptı

Ortaya çıkan EDS kamerası görüntülerinde, seyir halindeki tur otobüsünün otoyol sapağını kaçırdığı tespit edildi. Sapağı kaçırdığını fark eden otobüs şoförünün yan yolda durarak geriye doğru manevra yapmaya başladığı anlar saniye saniye kayıtlara yansıdı. Otobüsün geri geri gittiği esnada, aynı istikamette ilerleyen çekicinin otobüse arkadan süratle çarptığı görüldü.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs devrildi, çekici şarampole yuvarlandı

Kamera kayıtlarında çarpışmanın şiddetiyle tur otobüsünün yana devrildiği, kontrolden çıkan çekicinin ise yol kenarındaki şarampole savrulduğu net bir şekilde yer aldı. Katliam gibi kazanın görüntülerinin dosyaya girmesiyle birlikte, otobüs şoförünün yaptığı kural ihlali ve ihmaller zinciri de resmi olarak belgelenmiş oldu. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli tahkikat devam ediyor.