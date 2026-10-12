Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir’in en değerli bölgelerinden Güzelbahçe’de yer alan bir taşınmazı yeniden satışa sundu. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı, Kahramandere Mahallesi 1609 ada 1 parselde bulunan 1.283,74 metrekare yüzölçümüne sahip ticari alan ikinci kez vitrine konuldu.

Daha önce 143 milyon TL'ye satılmıştı

Söz konusu değerli taşınmaz daha önce de ihaleye çıkarılmış ve Mart ayında Yalova merkezli Onay Gayrimenkul şirketine 143 milyon lira bedelle satıldığı açıklanmıştı. Önceki satışın iptal edilme gerekçesi ya da mevcut duruma ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Özelleştirme İdaresi yeni ihale sürecini resmen başlattı.

İhale şartnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Ekim'de alınan kararın ardından taşınmaza ilişkin ihale ilan ve şartnamesi, 12 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Kapalı teklif usulü ve ardından gerçekleştirilecek açık artırma yöntemiyle yapılacağı duyurulan ihalede katılım şartları da netleşti.

İhaleye katılmak isteyenlerin 10.000 TL şartname bedeli ödemesi ve 5.000.000 TL tutarındaki geçici teminat bedelini yatırması gerekiyor. Yatırımcıların merakla beklediği ihalede son teklif verme tarihi 5 Kasım 2026 günü saat 18.00 olarak ilan edildi. Vadeli ödeme seçeneğini tercih edecek alıcılar için ise bedelin en az yüzde 40'ı peşin alınacak ve kalan tutara yıllık yüzde 30 faiz oranı uygulanarak 48 aya kadar taksit imkanı sağlanacak.