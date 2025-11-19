İspanya futbolunun en büyük rekabeti olan El Clasico, artık sadece dev kulüplerin mücadelesiyle değil, genç yıldızların yükselişiyle de gündemde. Real Madrid’in yeni transferi Franco Mastantuono, Barcelona’nın parlayan ismi Lamine Yamal hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Lamine inanılmaz bir seviyede”

Arjantinli genç orta saha, kendisine yöneltilen “Franco Mastantuono mu, Lamine Yamal mı daha iyi?” sorusuna samimi bir yanıt verdi. Rakip oyuncuya övgüler yağdıran Mastantuono, “Bugün için Lamine. İnanılmaz bir seviyede oynuyor, bunu zaten kanıtladı ve şu anda harika bir formda.” ifadelerini kullandı.

Rekabetin motivasyon verdiğini söyledi

Kıyaslama yapılmasını sevmediğini belirten Mastantuono, buna rağmen Barcelona gibi güçlü bir rakibe ve Lamine Yamal gibi özel bir yeteneğe karşı mücadele etmenin kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi.

Genç oyuncu, “Umarım bu uzun yıllar böyle devam eder.” diyerek rekabetin sürdürülebilir olmasını temenni etti.

“Real Madrid’e yeni geldim, adaptasyon sürecindeyim”

Mastantuono, Real Madrid’e transfer olduktan sonra henüz uyum sürecinin devam ettiğini vurguladı.

“Ben Real Madrid'e yeni geldim, hala adaptasyon sürecindeyim. Avrupa futboluna ve Madrid ritmine hızlıca uyum sağlamayı umuyorum.” sözleriyle gelişimini sürdürmek istediğini belirtti.

Genç yeteneklerin yeni El Clasico dönemini şekillendirmesi bekleniyor

İspanyol futbol çevreleri, hem Mastantuono hem de Yamal’ın önümüzdeki yıllarda El Clasico rekabetinin yeni yüzleri olacağını öngörüyor. İki genç yıldızın performansı şimdiden futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.