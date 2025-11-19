Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın sözleşme yenileme sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kulübün futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, genç yıldızla yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek anlaşmanın yakın olduğunu ifade etti.

Chiellini: “Herkesin niyeti olumlu”

Torino’daki Allianz Stadyumu’nda düzenlenen Sosyal Futbol Zirvesi’nde konuşan Chiellini, kulübün yapılanma sürecine de değindi.

“Eksik olan son bir parçamız kaldı, o da sportif direktör. O geldiğinde Damien’in spor tarafının başında olduğu, benim, Modesto’nun ve sportif direktörün birlikte karar alacağı tam bir yapı kurulmuş olacak.

Kenan Yıldız’ın sözleşmesi mi? Sakin olun. Herkesin niyeti olumlu; denge ve sakinlikle her şey çözülür.” ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız’ın performansı dikkat çekiyor

Avrupa’nın en çok konuşulan genç yetenekleri arasında gösterilen Kenan Yıldız’ın piyasa değeri 75 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus formasıyla 18 maçta 6 gol ve 6 asist üreterek takımın hücum hattında önemli bir yere sahip oldu.

Juventus’ta gelecek planlamasının merkezinde

Torino ekibinin, uzun vadeli kadro yapılanmasında Kenan Yıldız’ı kilit oyuncular arasında konumlandırdığı biliniyor. Genç futbolcunun kariyerine Juventus’ta devam etmeye sıcak baktığı, sözleşme uzatmanın her iki taraf için de “stratejik bir hamle” olduğu ifade ediliyor.

Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor

Görüşmelerin olumlu seyretmesi, anlaşmanın yakın zamanda resmileşebileceği yorumlarına neden oldu. Kenan Yıldız’ın yeni sözleşmesiyle ilgili gelişmelerin kulüp tarafından önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.