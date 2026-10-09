Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik açıklamalarda bulundu. Özel hakkındaki iddialar üzerinden muhalefeti eleştiren İnan, “Özgür Özel hakkındaki dedikodulara biz amel etsek bugün Manisa’da sokağa çıkamaz” ifadelerini kullandı. İnan, İBB’deki rüşvet soruşturmasına ve belediye başkan adaylıkları sürecine ilişkin iddiaları da gündeme getirerek YENİ Parti yönetimini hedef aldı.

"İBB'deki rüşvet soruşturmasında en fazla ismi geçen siyasi Özel'dir"

İnan'ın açıklaması şu şekilde;

"Özgür Özel hakkındaki dedikodulara biz amel etsek Özgür Özel bugün Manisa'da sokağa çıkamaz. Siyaset dedikoduyla yapılmaz, siyaset duyumlarla yapılmaz. İnsanların itibarı da dedikodularla ve duyumlarla saldırı konusu olacak bir pozisyonda değildir. Bugün Özgür Özel, İBB'deki rüşvet soruşturmasında en fazla ismi geçen siyasidir. Bugün bin tane tanığın, bin tane rüşvet iddiası ortaya atan itirafçının, tanığın açıklamalarına iki buçuk senedir cevap veremeyenler bize hiçbir şey anlatamaz. Belediye Başkan adaylıklarında milyon euroları benzin istasyonlarında alanlar, genel merkezlerinde alanlar, balya balya para kulelerinde siyaset inşa edenler burada söz söylemeye sahip değildir. Bugün Yeni parti ve Özgür Özel siyaset borsasını da oluşturmuştur. Milletvekili borsasını da oluşturmuştur. Belediye Başkanlığı borsasını da oluşturmuştur. O nedenle siyasetin en kirli yanını ortaya koyanların kesinlikle partimize ve hükümetimize tek bir söz söylemeye dair hakları yoktur."

"Partimizin tüzel kişiliğine olan tüm saldırıların hesabını teker teker soracağız"

"Biz, sıkıntılı bir işe bulaşan kim varsa bunun örtbas edilmesine asla müsaade etmeyiz. Ama bir tane arkadaşımızı, bir tane partilimizi ne de bir tane bakanımızı bu yalanlara, bu iftiralara, bu sosyal medya operasyonlarına kurban etmeyiz. O nedenle buradaki operasyonu zaten dün itibarıyla gördük, ellerinde patladı. Operasyonu da çözdük. Bu işin arkasında kimler olduğunu da kamuoyuna gün ve gün saat ve saat anlatmaktan hiç geri durmayacağız. Partimizin tüzel kişiliğine olan tüm saldırıların hesabını hukuki zeminde teker teker soracağız. Fakat Özgür Özel ve arkadaşları atmış oldukları bu yalanların, bu iftiraların bedelini hem sandıkta hem de milletimizin huzurunda mutlaka ödeyecek."