Pegasus tecrübeli kabin memuru alımı duyurusu, Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşlarda görev almak isteyen adaylar arasında büyük yankı buldu. En az altı aylık gökyüzü mesaisi bulunanlar veya elinde geçerli temel eğitim sertifikası olanlar başvuru ekranına akın ediyor.

Zorlu sınav ve mülakat virajlarını hatasız dönen adaylar, şirketin mavi üniformasını sırtına geçirecek. Gözler aranan şartlara çevrildi.

Pegasus kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

Pegasus tecrübeli kabin memuru kadrosuna katılabilmek için havayolu şirketlerinde en az 6 ay uçuş tecrübesine veya SHGM onaylı Attestation sertifikasına sahip olmak, 1 Ocak 1991 sonrasında doğmuş olmak gerekiyor. Başvuracak personelin son resmi uçuşunun üzerinden beş seneden fazla vakit geçmemesi şart koşuluyor. Ön lisans diploması şart.

İleri derecede İngilizce konuşabilmek ilk basamak sayılırken, yanına Rusça, Farsça ya da Arapça ekleyen adaylar avantajı hemen kapıyor. Erkek adayların askerlik defterini kapatmış olması veya en az bir yıl tecil hakkı bulunması bekleniyor.

Fiziksel kriterler ve boy sınırları

Kriter Kadın adaylar Erkek adaylar Boy sınırı 160 - 180 cm 170 - 190 cm Yaş şartı 01.01.1991 ve sonrası 01.01.1991 ve sonrası Eğitim durumu En az ön lisans En az ön lisans Üs merkezi Sabiha Gökçen (SAW) Sabiha Gökçen (SAW)

Kabin içinde çevik hareket edebilmek adına boy ve kilo orantısına hassasiyetle bakılıyor. Üniformayı giyince kol, bacak ya da boyun gibi açıkta kalan bölgelerde dövme, faça, piercing ve yanık izi taşımamak gerekiyor. Kural gayet katı.

Sağlık taramalarında uçuşa mani hiçbir kronik rahatsızlığın çıkmaması isteniyor. Adaylar yetkili hastanelerden heyet raporu alarak bu engeli aşıyor.

İlana başvuru yöntemi ve aşamalar

Müracaatlar sadece şirketin resmi internet sitesindeki kariyer sayfası ve yetkili istihdam portalları üzerinden kabul görüyor. Adaylar güncel özgeçmişlerini sisteme yükleyip dijital başvuru formunu tek tek dolduruyor.

İlk süzgeci geçen isimler yabancı dil sınavına, boy ve kilo ölçümüne, ardından kurul mülakatına alınıyor. İpi göğüsleyenler eğitimlerin ardından gökyüzüne kanat çırpıyor.