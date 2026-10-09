MSB sürekli işçi sınav sonucu sorgulama ekranı, 87 engelli ve 91 terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayın kaderini tayin eden resmi açıklamayla birlikte Personel Temin Dairesi portalında aktif hale geldi. Mülakat puanlarını öğrenen adaylar şimdi işe başlama takvimine kilitlendi.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte asil ve yedek kazananlar için güvenlik soruşturması ve evrak teslim takvimi resmen başladı. Süreç hızla ilerliyor.

MSB sürekli işçi sınav sonuçları nasıl öğrenilir ve nereden sorgulanır?

Millî Savunma Bakanlığı 178 sürekli işçi alımı sınav sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulanıyor. Adaylar ana sayfadaki güncel duyurular sekmesinden ilgili başlığı seçerek mülakat başarı durumunu ve başarı puanını anında görüntülüyor. Sistem üzerinden kişisel sonuç belgesi çıktısı alınabiliyor.

Bakanlık sonuçlara ilişkin adayların adreslerine posta yoluyla tebligat göndermiyor. İnternet üzerinden yapılan duyuru resmi tebligat niteliği taşıyor.

Kadro dağılımı ve sınav takvimi detayları

Kontenjan grubu Alım sayısı Sınav dönemi Engelli işçi 87 28 Eylül - 2 Ekim 2026 TMSY işçi 91 28 Eylül - 2 Ekim 2026 Toplam kontenjan 178 Sözlü ve uygulamalı sınav

Adaylar eylül ayı sonunda başlayan sözlü mülakat ve mesleki beceri uygulama parkurlarında ter döktü. Komisyon üyeleri mesleki yeterlilik kriterlerini titizlikle puanladı.

Toplam 178 kişilik kontenjan için belirlenen asil liste kadar yedek aday havuzu da ilan edildi. Puan eşitliği halinde mevzuattaki öncelik kuralları işletildi.

Asil adaylar için belge teslimi ve göreve başlama

Sınavı asil olarak kazanan işçiler, ilan edilen tarihler arasında tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporlarını ve adli sicil evraklarını ilgili birimlere teslim edecek. Evrak teslimini aksatanlar haklarını kaybediyor.

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan personelin atama kararları hızla onaylanacak. Şartları taşımayan asil adayların yerine puan sırasına göre yedek listeden çağrı yapılıyor.